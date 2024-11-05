Иван Александров
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Александр Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
01.08.1847
Сын: Антон Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
19.09.1850
Дочь: Нионила? Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
02.03.1857
Сын: Герасим Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно