Иван Александров 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИван Александров

Иван Александров

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Александр Романов

Мать: Евдокия (Авдотья) Максимова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
01.08.1847

Сын: Антон Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.09.1850

Дочь: Нионила? Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.03.1857

Сын: Герасим Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.