Герасим Архип (Ов)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Архип Никифоров (Ич)
Мать: Мавра Федорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Наталия Герасимова (Вна)
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно