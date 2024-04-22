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Герасим Архип (Ов)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Жена

Около 1893 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Архип Никифоров (Ич)

Мать: Мавра Федорова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Наталия Герасимова (Вна)

Мать ребёнка: Анна

Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Алексей Герасимов (Ич)

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Игнатово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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