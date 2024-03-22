Коваленко Мирослав Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Мирослав Витальевич

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Место рождения

Белая Церковь, Київська область

Дата рождения

26.04.1989

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1989

Отец: Коваленко Виталий Павлович

Мать: Коваленко Жанна Иваньева

Белая Церковь, Київська область
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