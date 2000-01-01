Безсонова Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1853
Сын: Безсонов Евгений Романович
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович
г.Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1857
Дочь: Надежда Романовна
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович
г.Барнаул
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860
Сын: Безсонов Константин Романович
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович
Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович
Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Мария Романовна
Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович
Барнаул, Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно