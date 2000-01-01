Безсонова Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1853

Сын: Безсонов Евгений Романович

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович

г.Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1857

Дочь: Надежда Романовна

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович

г.Барнаул
Рождение ребёнка
Между 1859 и 1860

Сын: Безсонов Константин Романович

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович

Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович

Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Мария Романовна

Отец ребёнка: Безсонов Роман Иванович

Барнаул, Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безсонов Роман Иванович

Смерть
Неизвестно
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