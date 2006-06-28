Голубева (Ковалева) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1919
Дата смерти28.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Рождение ребёнка
11.10.1953
Сын: Голубев Валерий Яковлевич
Отец ребёнка: Голубев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Голубев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Голубев Яков Михайлович
Смерть
28.06.2006