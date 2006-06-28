Голубева (Ковалева) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Ковалева) Вера Федоровна

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Место рождения

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1919

Дата смерти

28.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919

Отец: Ковалев Федор Дорофеевич

Мать: Ковалева Варвара Севастьяновна

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1953

Сын: Голубев Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Голубев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Голубев Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Голубев Яков Михайлович

Смерть
28.06.2006
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