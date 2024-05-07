Котова (Кучакова) Эльвира Модарисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Кучакова) Эльвира Модарисовна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

09.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1978

Отец: Кучаков Модарис Айратович

Мать: Кучакова Сания Ансаровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С 02.09.1985 по ?.06.1995
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
МАОУ Школа с углублённым изучением отдельных учебных предметов №124. Среднее (полное) общее образование.
Бракосочетание
07.03.1998

Муж: Котов Дмитрий Юрьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
С ?.09.2002 по ?.06.2007
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Южно-Уральский государственный университет. Факультет: Права и финансов. Специальность: Экономист-финансист. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
30.11.2006

Дочь: Котова Кристина Дмитриевна

Отец ребёнка: Котов Дмитрий Юрьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Выкса, город Выкса, Нижегородская область
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