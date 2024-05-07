Котова (Кучакова) Эльвира Модарисовна
Место рождения
Дата рождения09.03.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1978
Образование
С 02.09.1985 по ?.06.1995
МАОУ Школа с углублённым изучением отдельных учебных предметов №124. Среднее (полное) общее образование.
Бракосочетание
07.03.1998
Образование
С ?.09.2002 по ?.06.2007
Южно-Уральский государственный университет. Факультет: Права и финансов. Специальность: Экономист-финансист. Форма обучения: Очное отделение. Программа: Специалитет.
Рождение ребёнка
30.11.2006
Дочь: Котова Кристина Дмитриевна
Отец ребёнка: Котов Дмитрий Юрьевич
Место жительства
Неизвестно
Выкса, город Выкса, Нижегородская область