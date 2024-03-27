Бибинафися Тимершах Биктимир Улынын Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибинафися Тимершах Биктимир Улынын Кызы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Залялетдин Фаттахетдин Улы

Бракосочетание
1911

Муж: Залялетдин Фаттахетдин Улы

Смерть
Неизвестно

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