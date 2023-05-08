Оглоблин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оглоблина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Гущина Любовь Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Гущина Любовь Валентиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оглоблин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гущина Любовь Валентиновна

Рождение ребёнка
10.10.1987

Сын: Оглоблин Максим Михайлович

Мать ребёнка: Гущина Любовь Валентиновна

Смерть
Неизвестно

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