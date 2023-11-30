Мишарина (Меняйло) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишарина (Меняйло) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишарина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Мишарин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишарин Иван Александрович

Отец ребёнка: Мишарин Александр

Рождение ребёнка
14.07.1949

Дочь: Черная (Мишарина) Нина Александровна

Отец ребёнка: Мишарин Александр

Вашковцы, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно

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