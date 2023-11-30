Мишарина (Меняйло) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишарина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Мишарин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишарин Иван Александрович
Отец ребёнка: Мишарин Александр
Рождение ребёнка
14.07.1949
Дочь: Черная (Мишарина) Нина Александровна
Отец ребёнка: Мишарин Александр
Вашковцы, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно