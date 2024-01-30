Алексей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Никифор Данилович
Мать: Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.08.1870
Сын: Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Минодора Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1872
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Минодора Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1887
Дочь: Текуса Алексеевна
Мать ребёнка: Минодора Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порфирий Алексеевич
Мать ребёнка: Минодора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минодора Ивановна
Смерть
Неизвестно