Алексей Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Никифор Данилович

Мать: Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.08.1870

Сын: Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Минодора Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1872

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Минодора Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1887

Дочь: Текуса Алексеевна

Мать ребёнка: Минодора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порфирий Алексеевич

Мать ребёнка: Минодора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минодора Ивановна

Смерть
Неизвестно
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