Торопченова (Новоторцева) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Торопченова Наталья Иванова
Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров
Бракосочетание
02.11.1847 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.
Дочь: Торопченова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно