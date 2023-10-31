Торопченова (Новоторцева) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопченова (Новоторцева) Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Торопченова Наталья Иванова

Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Торопченов Аким Иванов

Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров

Бракосочетание
02.11.1847 ст.

Муж: Торопченов Иван Петров

Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.

Дочь: Торопченова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Торопченов Иван Петров

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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