Матрена Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Лаврентий
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Суров Александр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Суров Александр Иванов
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1865