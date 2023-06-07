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Матрена Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Лаврентий

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Суров Александр Иванов

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Суров Петр Александров

Отец ребёнка: Суров Александр Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Александр Иванов

Смерть
1865
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