Розов Василий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти16.06.1870
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Сергей Иванов
Мать: не указана
Розов Василий Сергеевич (1808 — 1870) Родился в семье священника села Ефимьева Переславского уезда Владимирской губернии Сергея Ивановича. Окончил Владимирскую духовную семинарию с аттестатом 2-го раз... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Елена Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Давыдова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Розова) Мария Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Давыдова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Анастасия Давыдова
Розов Николай Васильевич (1838 — 1911) Родился в семье священника села Чуфарова Ростовского уезда Василия Розова. По окончании семинарского курса, в 1860 году рукоположен во священника. Служил в селе ... Показать все
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Розова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Давыдова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Анастасия Давыдова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Розов Иван Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Давыдова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Попова (Розова) Евлампия Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Давыдова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Анастасия Давыдова
Смерть
16.06.1870