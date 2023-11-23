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Розов Василий Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

16.06.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Сергей Иванов

Мать: не указана

Розов Василий Сергеевич (1808 — 1870) Родился в семье священника села Ефимьева Переславского уезда Владимирской губернии Сергея Ивановича. Окончил Владимирскую духовную семинарию с аттестатом 2-го раз... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Елена Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Давыдова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Розова) Мария Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Давыдова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Розов Николай Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Давыдова

Розов Николай Васильевич (1838 — 1911) Родился в семье священника села Чуфарова Ростовского уезда Василия Розова. По окончании семинарского курса, в 1860 году рукоположен во священника. Служил в селе ... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Розова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Давыдова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Розов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Давыдова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Розов Иван Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Давыдова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Попова (Розова) Евлампия Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Давыдова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Розов Александр Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Давыдова

Смерть
16.06.1870

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