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Самовольников Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1822 по 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1820

Жена: Самовольникова Анна Харитоновна

Рождение
С 1822 по 1823

Отец: Самовольников Федор Борисович-Иванович

Мать: Самовольникова Ксения Платоновна-Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.11.1857

Дочь: Самовольникова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Самовольникова Анна Харитоновна

Рождение ребёнка
08.12.1862

Дочь: Самовольникова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Самовольникова Гликерия Ивановна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самовольникова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самовольникова Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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