Самовольников Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1822 по 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1820
Рождение
С 1822 по 1823
Рождение ребёнка
06.11.1857
Дочь: Самовольникова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Самовольникова Анна Харитоновна
Рождение ребёнка
08.12.1862
Дочь: Самовольникова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Самовольникова Гликерия Ивановна
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно