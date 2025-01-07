Харьков Тимофей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти22.02.1920
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Харьков Яков Гордеевич
Мать: Харькова Стефанида
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Лапина (Харькова) Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Харькова Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Харькова) Валентина Тимофеевна
Мать ребёнка: Харькова Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
18.06.1905
Дочь: Матисова (Харькова) Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Харькова Пелагея Даниловна
Рождение ребёнка
24.08.1906
Мать ребёнка: Харькова Пелагея Даниловна
Смерть
22.02.1920
Причина смерти: крупозное воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Громовское старообрядческое кладбище