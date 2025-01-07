Харьков Тимофей Яковлевич 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХарьков Тимофей Яковлевич

Харьков Тимофей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

22.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Харьков Яков Гордеевич

Мать: Харькова Стефанида

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Лапина (Харькова) Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Харькова Пелагея Даниловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Харькова) Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Харькова Пелагея Даниловна

Рождение ребёнка
18.06.1905

Дочь: Матисова (Харькова) Антонина Тимофеевна

Мать ребёнка: Харькова Пелагея Даниловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
24.08.1906

Сын: Харьков Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Харькова Пелагея Даниловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.02.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: крупозное воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Громовское старообрядческое кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.