Бастрыкина Евдокия Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Бастрыкин (в Бегах С 1784) Яков Антонович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бастрыкин Анфим Яковлевич
Отец ребёнка: Бастрыкин (в Бегах С 1784) Яков Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно