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Калафат Мария Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Узбек Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович

Рождение ребёнка
25.10.1902

Сын: Калафат Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1902г. /запись № 72 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 95 /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калафат Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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