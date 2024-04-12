Калафат Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Узбек Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович
Рождение ребёнка
25.10.1902
Отец ребёнка: Калафат Иван Федорович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1902г. /запись № 72 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 95 /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно