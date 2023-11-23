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Переславцевский Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Переславцевский Петр Григорьевич (1795 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что священнический сын. Уволен из 2-го российского класса Ростовского училища и 18 июля 1813 года ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переславцевская Анисья Георгиева

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Троицкого в Бору Ростовского уезда,
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова

Мать ребёнка: Переславцевская Анисья Георгиева

Рождение ребёнка
1816

Сын: Невский Александр Петров

Мать ребёнка: Переславцевская Анисья Георгиева

Невский Александр Петрович (1816 — 1881) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на полном казенном содержани... Показать все
Рождение ребёнка
1818

Сын: Архангельский Михаил Петров

Мать ребёнка: Переславцевская Анисья Георгиева

Архангельский Михаил Петрович (1818 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в уездном училище, получал жалование. Служил дьячком, псаломщ... Показать все
Рождение ребёнка
1820

Сын: Знаменский Павел Петров

Мать ребёнка: Переславцевская Анисья Георгиева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Архангельский Николай Петров

Мать ребёнка: Переславцевская Анисья Георгиева

Архангельский Николай Петрович (1826 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Служил дьячком в селе Благовещенская гора Ростовского уезда. О семье ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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