Переславцевский Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Переславцевский Петр Григорьевич (1795 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что священнический сын. Уволен из 2-го российского класса Ростовского училища и 18 июля 1813 года ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Троицкого в Бору Ростовского уезда,
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Закедская (Переславцевская) Фелицата Петрова
Мать ребёнка: Переславцевская Анисья Георгиева
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Переславцевская Анисья Георгиева
Невский Александр Петрович (1816 — 1881) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в Ярославской духовной семинарии на полном казенном содержани... Показать все
Рождение ребёнка
1818
Сын: Архангельский Михаил Петров
Мать ребёнка: Переславцевская Анисья Георгиева
Архангельский Михаил Петрович (1818 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Обучался в уездном училище, получал жалование. Служил дьячком, псаломщ... Показать все
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Переславцевская Анисья Георгиева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Архангельский Николай Петров
Мать ребёнка: Переславцевская Анисья Георгиева
Архангельский Николай Петрович (1826 — ?) Родился в семье пономаря села Троицкого в Бору Ростовского уезда Петра Переславцевского. Служил дьячком в селе Благовещенская гора Ростовского уезда. О семье ... Показать все
Смерть
Неизвестно