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Беклова мария петровна
Беклова мария петровна
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Место рождения
беливо орехово-зуевский район
Дата рождения
28.03.1928
Дата смерти
08.05.2010
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
беливо орехово-зуевский район
Смерть
08.05.2010
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