Беклова мария петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеклова мария петровна

Беклова мария петровна

Место рождения

беливо орехово-зуевский район

Дата рождения

28.03.1928

Дата смерти

08.05.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

беливо орехово-зуевский район
Смерть
08.05.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close