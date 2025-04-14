Маркова Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
21.07.1966
Сын: Марков Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Марков Юрий Николаевич
Смерть
1978