Копёнкина Лариса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1955
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1955
Отец: Таранов Иван Петрович
Мать: Таранова Тамара Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Копёнкин Василий Георгиевич
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.04.1986
Дочь: Епифанова (Копёнкина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Копёнкин Василий Георгиевич