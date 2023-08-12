Копёнкина Лариса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копёнкина Лариса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1955

Отец: Таранов Иван Петрович

Мать: Таранова Тамара Петровна

Рождение ребёнка
15.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Копёнкин Василий Георгиевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.04.1986

Дочь: Епифанова (Копёнкина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Копёнкин Василий Георгиевич

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