Селиверстова Зинаида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селиверстов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Баранов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Инна Владимировна
Отец ребёнка: Баранов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Владимир