Селиверстова Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова Зинаида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селиверстов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Баранов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Инна Владимировна

Отец ребёнка: Баранов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Владимир

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