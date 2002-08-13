Поплавная (Голодюк) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавная (Голодюк) Ольга Федоровна

Место рождения

селение Городок Район: Маневичский Область: Волынская

Дата рождения

21.04.1926

Дата смерти

13.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1926

Отец: Голодюк Фёдор Сафронович

Мать: Голодюк Макрения Семеновна

селение Городок Район: Маневичский Область: Волынская
Рождение ребёнка
10.05.1951

Дочь: Беляева Алла Михайловна

Отец ребёнка: Поплавной Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
21.11.1954

Дочь: Юмагулова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Поплавной Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
06.07.1959

Дочь: Родина Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Поплавной Михаил Алексеевич

Смерть
13.08.2002
Инта Республика Коми
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