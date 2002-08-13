Поплавная (Голодюк) Ольга Федоровна
Место рожденияселение Городок Район: Маневичский Область: Волынская
Дата рождения21.04.1926
Дата смерти13.08.2002
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1926
селение Городок Район: Маневичский Область: Волынская
Рождение ребёнка
10.05.1951
Дочь: Беляева Алла Михайловна
Отец ребёнка: Поплавной Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
21.11.1954
Дочь: Юмагулова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Поплавной Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
06.07.1959
Дочь: Родина Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Поплавной Михаил Алексеевич
Смерть
13.08.2002
Инта Республика Коми