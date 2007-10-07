Рылов Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1898
Дата смерти04.12.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1925
Сын: Рылов Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: Кощеева Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
30.09.1927
Дочь: Литвякова - Рылова Софья Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
09.06.1932
Сын: Рылов Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Кощеева Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
17.07.1935
Дочь: Плеханова - Рылова Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
10.02.1938
Дочь: Мещерякова - Рылова Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
18.05.1940
Дочь: Султанова-Рылова Полина Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
24.12.1944
Дочь: Капрошина - Рылова Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
08.08.1947
Дочь: Миронова - Рылова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Кузьминична
Смерть
04.12.1968