Настасья Макеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Макеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Макей

Мать: Анна Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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