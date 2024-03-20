Карнадуд Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнадуд Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Карнадуд Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнадуд Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Карнадуд Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнадуд Матвей
Отец ребёнка: Карнадуд Яков
Смерть
Неизвестно