Анкудинов Исак (Исаак) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнкудинов Исак (Исаак)

Анкудинов Исак (Исаак)

avatar

Место рождения

Хромцово, Белоярский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хромцово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анкудинов Иван Исакович

Мать ребёнка: не указана

Хромцово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анкудинов Трофим Исакович

Мать ребёнка: не указана

Хромцово, Белоярский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анкудинов Матвей Исакович

Мать ребёнка: не указана

Хромцово, Белоярский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close