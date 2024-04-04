Шмытова Варвара Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмытова Варвара Кузьминична

Шмытова Варвара Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.

Сын: Шмытов Матвей Никитич

Отец ребёнка: Шмытов Никита Федорович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.12.1890 ст.

Сын: Шмытов Василий Никитич

Отец ребёнка: Шмытов Никита Федорович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.

Дочь: Шмытова Мария Никитична

Отец ребёнка: Шмытов Никита Федорович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.10.1898 ст.

Дочь: Шмытова Пелагия Никитична

Отец ребёнка: Шмытов Никита Федорович

Ельцино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close