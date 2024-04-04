Шмытова Варвара Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.
Отец ребёнка: Шмытов Никита Федорович
Рождение ребёнка
30.12.1890 ст.
Отец ребёнка: Шмытов Никита Федорович
Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.
Дочь: Шмытова Мария Никитична
Отец ребёнка: Шмытов Никита Федорович
Рождение ребёнка
06.10.1898 ст.
Дочь: Шмытова Пелагия Никитична
Отец ребёнка: Шмытов Никита Федорович
Смерть
Неизвестно