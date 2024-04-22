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Соловьёв Анатолий Иванович

Место рождения

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1951

Отец: Соловьёв Иван

Мать: Смольникова Клавдия

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1981

Сын: Соловьёв Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1983

Сын: Соловьёв Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1992

Сын: Соловьёв Егор Анатольевич

Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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