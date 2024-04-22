Соловьёв Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения26.12.1951
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1951
Отец: Соловьёв Иван
Мать: Смольникова Клавдия
Рождение ребёнка
16.02.1981
Сын: Соловьёв Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
26.08.1983
Сын: Соловьёв Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
01.08.1992
Сын: Соловьёв Егор Анатольевич
Мать ребёнка: Соловьёва Татьяна Александровна