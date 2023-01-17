Плесовских Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Мария Михайловна

Плесовских Мария Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1877

Сын: Плесовских Денис Венедиктович

Отец ребёнка: Плесовских Венедикт Михайлович

Калинино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Венедикт Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close