Павел Климентьевич
мужской, родился 1856, Храброво, Талдомский, Московская область
умер Неизвестно
ОтецКлимент Савельевич1819 г.р.
МатьКсения Евстигнеевна1820 г.р.
Супруги
Матрёна ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Матрёна Павловна1879 г.р.
Савельев Сергей Павлович1888 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Климент Савельевич
Мать: Ксения Евстигнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Матрёна Павловна
Мать ребёнка: Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Илья Павлович
Мать ребёнка: Матрёна Ивановна
Смерть
Неизвестно