Павел Климентьевич 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Климентьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1856, Храброво, Талдомский, Московская область

умер Неизвестно

Отец
Климент Савельевич1819 г.р.
Мать
Ксения Евстигнеевна1820 г.р.
Супруги
Матрёна ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Матрёна Павловна1879 г.р.
Савельев Сергей Павлович1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Климент Савельевич

Мать: Ксения Евстигнеевна

Храброво, Талдомский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Матрёна Павловна

Мать ребёнка: Матрёна Ивановна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1888

Сын: Савельев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Матрёна Ивановна

Храброво, Талдомский, Московская область

Рождение ребёнка
1894

Сын: Илья Павлович

Мать ребёнка: Матрёна Ивановна

Храброво, Талдомский, Московская область

Смерть
Неизвестно

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