Стафурина Домна Григорьевна 1787 — найти родственников по фамилии на Familio

Стафурина Домна Григорьевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1787

умерла Неизвестно

Супруги
Стафурин Степан Васильевич1743 г.р.
Дети
(Стафурина) Анна Степановна1801 г.р.
(Стафурина) Елизавета Степановна1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафурин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Стафурина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Стафурин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Стафурина) Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Стафурин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Стафурин Петр Степанович

Отец ребёнка: Стафурин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Стафурин Павел Степанович

Отец ребёнка: Стафурин Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно

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