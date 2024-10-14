Стафурина Домна Григорьевна
женский, родилась 1787
умерла Неизвестно
Супруги
Стафурин Степан Васильевич1743 г.р.
Дети
(Стафурина) Анна Степановна1801 г.р.
(Стафурина) Елизавета Степановна1807 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Стафурина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Стафурин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Стафурина) Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Стафурин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Стафурин Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Стафурин Павел Степанович
Отец ребёнка: Стафурин Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно