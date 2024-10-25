Сорокин Иван
Место рожденияд. Малый Югуть
Дата рождения16.04.1930
Дата смерти16.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1930
Отец: Сорокин Давыд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сорокина) Ираида
Мать ребёнка: Сорокина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Владимир
Мать ребёнка: Сорокина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Юрий
Мать ребёнка: Сорокина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Вячеслав
Мать ребёнка: Сорокина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Анна
Смерть
16.11.1991
Похороны
Неизвестно