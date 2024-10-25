Сорокин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Иван

Место рождения

д. Малый Югуть

Дата рождения

16.04.1930

Дата смерти

16.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1930

Отец: Сорокин Давыд

Мать: Сорокина (Чернова) Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Николай Иванович

Мать ребёнка: Волкова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сорокина) Ираида

Мать ребёнка: Сорокина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Владимир

Мать ребёнка: Сорокина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Юрий

Мать ребёнка: Сорокина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Вячеслав

Мать ребёнка: Сорокина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анна

Смерть
16.11.1991
Похороны
Неизвестно

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