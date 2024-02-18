Бондарович Тимофей Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарович Тимофей Якимович

Место рождения

Анаполье, Червенский район, Минская область

Дата рождения

20.05.1907

Дата смерти

15.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907

Отец: Бондарович Яким

Мать: не указана

Анаполье, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарович Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Бондарович Мария Ивановна

Короб, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарович Мария Ивановна

Смерть
15.01.1966
Хутор, Червенский район, Минская область

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