Бондарович Тимофей Якимович
Место рождения
Дата рождения20.05.1907
Дата смерти15.01.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1907
Отец: Бондарович Яким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарович Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Бондарович Мария Ивановна
Короб, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1966
Хутор, Червенский район, Минская область