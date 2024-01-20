Ахметов Ахметхажи Минхажетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Ахметхажи Минхажетдинович

Место рождения

Чингизово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.11.1914

Дата смерти

29.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1914

Отец: Ахметов Минхажетдин Ситдыкович

Мать: Ахметова Гульйыхан

Чингизово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Данные из книги записей имама, переведенные со староарабского. На надгробии другая дата рождения - 15.12.1915 года, также по словам Райли инай, вдовы Азамата Ахметова, дедушка говорил, что он 1915го ... Показать все
Бракосочетание
06.01.1941

Жена: Ахметова Ишсылу Абдулловна

Девичья фамилия Сирбаева. Свидетельство о браке №1 (есть в Чингизово)
Бракосочетание
06.01.1941

Жена: не указана

Девичья фамилия Сирбаева. Свидетельство о браке №1 (есть в Чингизово)
Рождение ребёнка
20.08.1952

Дочь: Ахметова Фания Ахметхажиевна

Мать ребёнка: Ахметова Ишсылу Абдулловна

Бекешево, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.02.1988
Чингизово, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан

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