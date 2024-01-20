Ахметов Ахметхажи Минхажетдинович
Место рождения
Дата рождения25.11.1914
Дата смерти29.02.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1914
Отец: Ахметов Минхажетдин Ситдыкович
Мать: Ахметова Гульйыхан
Данные из книги записей имама, переведенные со староарабского. На надгробии другая дата рождения - 15.12.1915 года, также по словам Райли инай, вдовы Азамата Ахметова, дедушка говорил, что он 1915го ... Показать все
Бракосочетание
06.01.1941
Девичья фамилия Сирбаева. Свидетельство о браке №1 (есть в Чингизово)
Бракосочетание
06.01.1941
Жена: не указана
Девичья фамилия Сирбаева. Свидетельство о браке №1 (есть в Чингизово)
Рождение ребёнка
20.08.1952
Дочь: Ахметова Фания Ахметхажиевна
Мать ребёнка: Ахметова Ишсылу Абдулловна
Бекешево, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.02.1988