Алтынбаева (Шарипова) Минлеса
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
?.07.1930
Рождение ребёнка
?.06.1933
Рождение ребёнка
?.04.1936
Рождение ребёнка
1939
Смерть
Неизвестно