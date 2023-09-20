Алтынбаева (Шарипова) Минлеса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтынбаева (Шарипова) Минлеса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтынбаев Байрамгузя Алтынбаевич

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алтынбаев Байрамгузя Алтынбаевич

Рождение ребёнка
?.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алтынбаев Байрамгузя Алтынбаевич

Рождение ребёнка
?.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алтынбаев Байрамгузя Алтынбаевич

Рождение ребёнка
?.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алтынбаев Байрамгузя Алтынбаевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алтынбаев Байрамгузя Алтынбаевич

Смерть
Неизвестно

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