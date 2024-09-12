Кащеева Наталья Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Кротов Козьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
11.11.1913
Кучкаево, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.11.1914
Отец ребёнка: Кащеев Семен Павлович
Рождение ребёнка
22.03.1916
Отец ребёнка: Кащеев Семен Павлович
Смерть
Неизвестно