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Кащеева Наталья Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Кротов Козьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
11.11.1913

Муж: Кащеев Семен Павлович

Кучкаево, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.11.1914

Сын: Кащеев Николай Семенович

Отец ребёнка: Кащеев Семен Павлович

Рождение ребёнка
22.03.1916

Сын: Кащеев Иван Семенович

Отец ребёнка: Кащеев Семен Павлович

Смерть
Неизвестно

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