Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизаветта Юрьевна
Мать ребёнка: Рудакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Юрьевич
Мать ребёнка: Рудакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрика Юрьевна
Мать ребёнка: Рудакова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно