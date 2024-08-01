Шулепов Трефил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Шулепов Иван
Мать: Шулепова Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1745
Сын: Шулепов Степан
Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: (Шулепова) Параскева
Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Шулепов Захар
Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Шулепов Поликарп
Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Шулепов Абрам
Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Шулепов Самуил
Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: (Шулепова) Пелагея
Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: (Шулепова) Матрона
Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Шулепов Гавриил
Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Шулепов Степан
Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея
Смерть
1796