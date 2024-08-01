Шулепов Трефил Около 1726 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шулепов Трефил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

1723 г.р.

Дети

Между 1741 и 1745 г.р.
Около 1745 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1752 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Шулепов Иван

Мать: Шулепова Федосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Рождение ребёнка
Между 1741 и 1745

Сын: Шулепов Степан

Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: (Шулепова) Параскева

Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шулепов Захар

Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Шулепов Поликарп

Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Шулепов Абрам

Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шулепов Самуил

Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: (Шулепова) Пелагея

Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: (Шулепова) Матрона

Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шулепов Гавриил

Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Шулепов Степан

Мать ребёнка: Шулепова (Корзунина) Пелагея

Смерть
1796

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