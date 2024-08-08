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Агрипина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печальников Jков Фёдорович

Рождение ребёнка
09.03.1886

Сын: Печальников Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Печальников Jков Фёдорович

Новомихайловское, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1887

Сын: Печальников Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Печальников Jков Фёдорович

Новомихайловское, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно

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