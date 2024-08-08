Агрипина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1886
Сын: Печальников Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Печальников Jков Фёдорович
Рождение ребёнка
26.10.1887
Сын: Печальников Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Печальников Jков Фёдорович
Смерть
Неизвестно