(Трефилова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Трефилова) Татьяна

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Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

08.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888

Отец: Трефилов Тимофей

Мать: Трефилова Феодосия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
07.04.1904

Муж: Поздеев Дада

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.01.1908

Сын: Поздеев Алексей

Отец ребёнка: Поздеев Дада

Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.12.1909

Сын: Поздеев Михаил

Отец ребёнка: Поздеев Дада

Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.06.1911

Сын: Поздеев Петр

Отец ребёнка: Поздеев Дада

Шабаковское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
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