(Трефилова) Татьяна
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения08.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1888
Отец: Трефилов Тимофей
Мать: Трефилова Феодосия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
07.04.1904
Муж: Поздеев Дада
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.01.1908
Сын: Поздеев Алексей
Отец ребёнка: Поздеев Дада
Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.12.1909
Сын: Поздеев Михаил
Отец ребёнка: Поздеев Дада
Шабаковское, Удмуртия
Рождение ребёнка
19.06.1911
Сын: Поздеев Петр
Отец ребёнка: Поздеев Дада
Шабаковское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно