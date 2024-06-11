Гаранькина Прасковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранькин Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Гаранькин Георгий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Гаранькин Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Гаранькин Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1907
Дочь: Гаранькина Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Гаранькин Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
27.03.1910
Дочь: Гаранькина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Гаранькин Георгий Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1912
Дочь: Гаранькина Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Гаранькин Георгий Яковлевич
Смерть
Неизвестно