Гаранькина Прасковья Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаранькина Прасковья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаранькин Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Гаранькин Георгий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаранькин Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Гаранькин Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Гаранькин Георгий Яковлевич

Рождение ребёнка
01.10.1907

Дочь: Гаранькина Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Гаранькин Георгий Яковлевич

Зауичье, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.03.1910

Дочь: Гаранькина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Гаранькин Георгий Яковлевич

Зауичье, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.01.1912

Дочь: Гаранькина Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Гаранькин Георгий Яковлевич

Зауичье, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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