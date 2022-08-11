Смирнов Алексей Владимирович 18.10.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Алексей Владимирович

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

18.10.1963

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1963

Отец: Смирнов Владимир Алексеевич

Мать: Смирнова (Горлановна) Галина Петровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

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