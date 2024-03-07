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Нефёдов Фёдор Степанович

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Место рождения

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.02.1916

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1916

Отец: Нефёдов Степан Андреевич

Мать: Нефёдова (Порфирьева) Фёкла Иринарховна

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Нефёдова) Тамара Фёдоровна

Мать ребёнка: Нефёдова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефёдов Юрий Фёдорович

Мать ребёнка: Нефёдова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефёдова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
19.12.1940

Дочь: Орехова (Нефёдова) Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1991
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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