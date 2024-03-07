Нефёдов Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения03.02.1916
Дата смерти1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Нефёдова) Тамара Фёдоровна
Мать ребёнка: Нефёдова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нефёдова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нефёдова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1940
Дочь: Орехова (Нефёдова) Нина Фёдоровна
Мать ребёнка: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна
Смерть
1991
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область