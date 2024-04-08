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Боженов Потап Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Боженов Никита Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Евдокия Потапова

Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Степанида Потапова

Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Боженов Фёдор Потапов

Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Боженов Ефим Потапов

Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Боженов Антон Потапов

Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Боженов Сила Потапов

Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Матрёна Потапова

Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боженова Анисья Николаева

Смерть
1782
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