Боженов Потап Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Боженов Никита Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Евдокия Потапова
Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Степанида Потапова
Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Боженов Ефим Потапов
Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Боженов Сила Потапов
Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Матрёна Потапова
Мать ребёнка: Боженова Анисья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1782