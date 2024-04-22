Сидоров Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Андрей Степанович

Сидоров Андрей Степанович

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1818

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Сидоров Степан

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сидорова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Сидорова Авдотья Сергеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сидоров Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Сидорова Авдотья Сергеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сидоров Яков Андреевич

Мать ребёнка: Сидорова Авдотья Сергеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Авдотья Сергеевна

Смерть
1848
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close