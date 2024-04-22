Сидоров Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Сидоров Степан
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сидорова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Сидорова Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Сидорова Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Сидорова Авдотья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848