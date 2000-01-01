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Сапрыкин Петр Андреев
Сапрыкин Петр Андреев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Пол
Мужской
Отец
Сапрыкин Андрей Сидоров
1810 г.р.
Мать
Анна Васильева
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Сапрыкин Андрей Сидоров
Мать:
Анна Васильева
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