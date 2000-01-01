(Ерёмина) Феврония Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерёмина) Феврония Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

1699 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Ерёмин Трофим Симаков

Мать: не указана

Смерть
После 1763
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