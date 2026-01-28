Голицына (Столыпина) Вера Аркадьевна
женский, родилась 10.11.1821, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 09.06.1853, Берлин
Супруги
Голицын Давид Фёдорович12.01.1816 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
08.07.1846
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.06.1853