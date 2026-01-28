Голицына (Столыпина) Вера Аркадьевна 10.11.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голицына (Столыпина) Вера Аркадьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.11.1821, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 09.06.1853, Берлин

Супруги
Голицын Давид Фёдорович12.01.1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
08.07.1846

Муж: Голицын Давид Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
09.06.1853

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