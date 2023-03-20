Глухенький Мефодий Авраамович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Глухенький Мефодий Авраамович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 1886, Парипсы, Житомирська область

умер Неизвестно, Парипсы, Житомирська область

Мать
Глухенькая Соломония НаумовнаВычислено 1850 г.р.
Отец
Глухенький Авраам ИоакимовичВычислено 1846 г.р.
Супруги
Глухенькая Матрена Григорьевна1888 г.р.
Дети
(Глухенькая) Александра Мефодьевна1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Глухенький Авраам Иоакимович

Мать: Глухенькая Соломония Наумовна

Парипсы, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухенькая Матрена Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Парипсы, Житомирська область

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Глухенькая) Александра Мефодьевна

Мать ребёнка: Глухенькая Матрена Григорьевна

Парипсы, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Парипсы, Житомирська область

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