Глухенький Мефодий Авраамович
мужской, родился 1886, Парипсы, Житомирська область
умер Неизвестно, Парипсы, Житомирська область
МатьГлухенькая Соломония НаумовнаВычислено 1850 г.р.
ОтецГлухенький Авраам ИоакимовичВычислено 1846 г.р.
Супруги
Глухенькая Матрена Григорьевна1888 г.р.
Дети
(Глухенькая) Александра Мефодьевна1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Глухенькая) Александра Мефодьевна
Мать ребёнка: Глухенькая Матрена Григорьевна
Смерть
Неизвестно